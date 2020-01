"Irão não quer ir muito mais além na retaliação", analisa Martins da Cruz

A primeira impressão que se tem do ataque do Irão a duas bases norte-americanas no Iraque é que Teerão “não quer ir muito mais além na retaliação” à morte do comandante da guarda revolucionária, Qassem Soleimani.

Esta é a opinião do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Martins da Cruz, que aguarda agora a declaração que o Presidente dos Estados Unidos irá fazer nesta quarta-feira.

“Pela reação que teve no Twitter, a resposta em princípio não será muito para além do que se está à espera, ou seja, será uma reação comedida, para parar a escalada”, antevê o antigo chefe da diplomacia portuguesa.

Quanto à permanência de militares portugueses no Iraque, Martins da Cruz não vê necessidade imediata para a sua retirada.