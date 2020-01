A Guarda Revolucionária do Irão ameaça bombardear os aliados regionais dos Estados Unidos que colaborarem num eventual ataque contra o país.

Numa declaração transmitida pela televisão estatal, a força de elite iraniana ameaça diretamente o Dubai, os Emirados Árabes Unidos e Israel.

A Guarda Revolucionária do Irão confirma que bombardeou bases norte-americanas no Iraque como vingança pelo assassinato do general Qasem Soleimani.