​Governo do Irão põe água na fervura após ataques. "Não procuramos uma guerra"

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, garantiu esta quarta-feira que o Irão “não procura uma escalada [da violência] ou começar uma guerra”, mas garante que Teerão “vai defender-se de qualquer agressão [norte-americana]”.



Mohammad Javad Zarif reagiu na rede social Twitter ao ataque com mísseis do Irão a duas bases norte-americanas no Iraque, um retaliação pela morte do general Qassem Soleimani.

O ministro iraniano escudou-se ainda no artigo 51.º da Carta das Nações Unidas, que prevê a legítima defesa, individual ou coletiva, no caso de ocorrer um ataque armado contra um membro da organização.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, o país sofreu “ataques cobardes contra cidadãos e altos funcionários” do regime.