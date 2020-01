​"Está tudo bem". A primeira reação de Trump ao ataque do Irão

"Está tudo bem. Foram lançados mísseis a partir do Irão contra duas bases militares no Iraque. A avaliação de baixas e estragos está a decorrer. Até agora, tudo bem! Temos as forças armadas mais bem equipadas e poderosas do mundo, de longe! Farei uma declaração amanhã de manhã", escreveu o líder dos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano reagiu aos ataques do Irão contra bases no Iraque através da rede social Twitter. Donald Trump diz que “está tudo bem” e promete uma declaração para esta quarta-feira.

Esta é a primeira reação do Presidente dos Estados Unidos aos ataques contra as bases de Al-Asad e Erbil, no Iraque, onde estão estacionados militares norte-americanos.

Os bombardeamentos com mísseis foram a resposta ao assassinato do "número dois" do regime de Teerão, o general Qassem Soleimani, morto num ataque com um drone dos EUA.