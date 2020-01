"Enquanto eu for Presidente o Irão não terá armas nucleares", diz Trump

Donald Trump garante que enquanto ele for Presidente dos Estados Unidos o Irão não terá armas nucleares.

Numa primeira reação ao ataque iraniano a bases no Iraque onde se encontravam soldados americanos, o Presidente foi firme mas evitou uma escalada bélica, afirmando mesmo que está disposto a trabalhar com o Irão caso o seu Governo deixe de ser um dos principais patrocinadores de grupos terroristas na região.

O Presidente garantiu que o ataque da noite de terça-feira, que foi uma retaliação pelo assassinato de Qassem Soleimani, uma das principais figuras do regime persa, não fez uma única vítima entre os soldados americanos que se encontravam nas duas bases atingidas. "Nenhum americano ficou ferido no ataque da noite passada. Não houve vítimas e todos os nossos soldados estão seguros. Houve danos mínimos às nossas bases. As forças americanas estão preparadas para tudo".

O que mais se esperava desta declaração era saber que resposta os Estados Unidos pretendem dar ao regime iraniano. A esse respeito Trump terá optado por não escalar ainda mais a tensão, limitando-se, por enquanto anunciar a imposição de mais sanções que permanecerão "até que o Irão mude de atitude".

Trump elencou a longa lista de provocações por parte do regime iraniano e, mais especificamente, de Qassem Soleimani, que classificou como o "principal terrorista do mundo", que tinha as mãos encharcadas "de sangue americano e iraniano".

O Presidente foi deixando também algumas indicações de que o seu inimigo não é o povo iraniano, mas sim o regime e disse que está disposto a trabalhar em conjunto com o Irão em prole da paz, caso os iranianos assim queiram. O Presidente poderá assim estar a encorajar a oposição ao regime iraniano, que ao longo dos últimos meses tem causado problemas aos líderes persas, com manifestações e protestos nas ruas, violentamente esmagados pelas forças de segurança. Uma das críticas ao assassinato de Soleimani é precisamente de que terá servido para unir os iranianos e difficultar a vida à oposição.

Ultimato ao Conselho de Segurança

O discurso de Trump serviu ainda para criticar os países do Conselho de Segurança da ONU com direito a veto, que são os mesmos que têm apostado nas negociações com o regime iraniano, nomeadamente através do acordo nuclear que os Estados Unidos abandonaram em 2019.

