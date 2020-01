Criança encontrada morta em trem de aterragem num avião da Air France

Foi encontrada morta uma criança no trem de aterragem de um avião da Air France vindo da Costa do Marfim. O incidente já foi confirmado pela companhia aérea.

"A Air France confirma que o corpo sem vida de um passageiro clandestino foi descoberto no trem de aterragem do aparelho que fazia o voo AF 703 que liga Abidjan ao aeroporto Paris-Charles de Gaulle no dia 7 de janeiro de 2020", lê-se na conta oficial da empresa na rede social Twitter.