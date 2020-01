​Besmayah, a base do contingente português no Iraque

Ao todo, em 10 contingentes nacionais naquele país, já estiveram empenhados 330 militares, desde maio de 2015. A permanência da força portuguesa no Iraque será reavaliada este ano, segundo a programação do Governo português.

O primeiro-ministro português visitou o campo antes do Natal . António Costa elogiou o contributo dos militares portugueses em missões externas para o prestígio internacional do país e para a segurança coletiva, considerando vital que as ameaças sejam combatidas nos seus focos de origem.

O contingente militar português no Iraque, país que está no centro de um conflito entre Estados Unidos e Irão, desempenha a sua missão na Base de Besmayah, situada a 50 quilómetros de Bagdad.

Besmayah não é um alvo, mas segurança foi reforçada

Em declarações esta terça-feira à agência Lusa, antes dos ataques do Irão contra as bases de Al-Asad e Erbil, o chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, Marco Serronha, garantia que a base de Besmayah não é considerada um alvo.

No entanto, após o assassínio do general iraniano Qassem Soleiman, sexta-feira passada num ataque aéreo norte-americano, junto ao aeroporto de Bagdad, foram reforçadas as medidas de segurança na base militar onde estão desde novembro 35 militares portugueses (34 na operação da coligação multinacional Inherent Resolve e uma major na missão da NATO).

“O risco é alto, já o era antes destes eventos”, disse Marco Serronha, destacando que, em termos de segurança, a base de Besmayah tem a seu favor o facto de estar “longe da confusão”, a 50 quilómetros da capital e de não ter unidades norte-americanas, mas apenas “alguns militares norte-americanos que estão no serviço postal americano”.

“Não é um alvo, não está dentro de Bagdad, não está na zona verde”, sublinhou. Apesar disso, o avolumar das tensões na região justificou o reforço da segurança no campo que é comandando pelo contingente espanhol na coligação internacional e que conta com 500 efetivos.

“A única alteração em termos de medidas de segurança que houve foi um reforço da proteção individual, com os coletes à prova de bala envergados e os capacetes na cabeça”. Quanto à guarda do campo, sob a responsabilidade dos espanhóis, “está no dispositivo máximo”, com mais vigilância nos controlos e a força de reação rápida "preparada para alguma coisa".

O general português sublinhou que os “alvos mais apetecíveis das milícias xiitas são os norte-americanos”, ressalvando que, apesar do risco ser elevado, a probabilidade não é elevada.

“De qualquer forma nós sabemos que as coisas evoluem de um momento para o outro. Em termos de segurança física das pessoas estamos preparados para a pior hipótese”, disse, explicando que “em termos de planeamento militar é sempre assim”.