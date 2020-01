Avião com pelo menos 170 passageiros despenha-se no Irão. Não há sobreviventes

Um avião com pelo menos 170 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, despenhou-se pouco depois de levantar voo do aeroporto Imã Khomeini, em Teerão, no Irão. A televisão estatal avança que não há sobreviventes.

O Boeing 737 pertence à companhia Ukraine International Airlines.



O aparelho terá caído devido a "problemas técnicos", indica uma fonte citada pela agência de notícias Fars.

O voo tinha como destino a cidade de Kiev, na Ucrânia.



As equipas de emergência foram enviadas para a zona da tragédia, junto ao aeroporto, e procuram sobreviventes, disse o porta-voz da Agência de Aviação Civil do Irão, Reza Jafarzadeh. Mais tarde, a televisão iraniana avançou que todos os passageiros e tripulantes tinham morrido.

De acordo com a mesma fonte, a bordo estariam pelo menos 170 pessoas. A agência IRNA refere que no avião seguiam 180 passageiros e tripulantes.

“O aparelho está em chamas”, adiantou o diretor dos serviços de emergência, Pirhossein Koulivand.

A Boeing diz que está a acompanhar as notícias e que está a reunir informação sobre o sucedido.



A queda do Boeing 737 acontece horas depois de o Irão ter lançado um ataque contra duas bases norte-americanas no Iraque.

[notícia atualizada às 04h52]