Austrália. Território Norte e Camberra são únicas regiões sem fogos

O Território Norte e o Território da Capital Australiana são as únicas regiões australianas sem fogos ativos, indicaram esta quarta-feira as autoridades.

Dados dos serviços estaduais e territoriais de bombeiros, compilados pela agência de notícias australiana AAP, mostraram que em Nova Gales do Sul de 119 incêndios ativos, 50 estão fora de controlo.

Os incêndios no estado causaram 20 mortos, destruíram 1.687 casas, 3.300 outros edifícios e 168 propriedades, queimando uma zona equivalente à soma das zonas metropolitanas das cinco maiores cidades da Austrália, mais de cinco milhões de hectares.

No estado de Vitoria, os bombeiros registaram 12 fogos ativos na zona de Gippsland, no nordeste e nas zonas alpinas.

Os fogos no estado causaram, até agora, três mortos, entre eles um bombeiro, e deixaram mais de 1,2 milhões de hectares destruídos e pelo menos 200 casas queimadas.

No estado de Queensland, onde os incêndios causaram três mortos e queimaram mais de 2,5 milhões de hectares e 161 casas, as autoridades contaram 19 fogos ativos.

No estado do Sul da Austrália, onde morreram três pessoas e arderam mais de 274 mil hectares, os bombeiros indicaram que vários incêndios continuam ativos, três dos quais na Ilha Kangaroo, onde já ardeu um terço da área total.

No estado da Austrália Ocidental, os incêndios queimaram 1,7 milhões de hectares, com 32 fogos ativos, especialmente nas zonas de Goldfield-Esperance region, Wheatbelt, Pilbara e Perth.

O balanço mais recente deu ainda conta da destruição de mais de 32 mil hectares na ilha da Tasmânia, onde os bombeiros contaram 14 fogos ativos.

Um ciclone no norte da Austrália Ocidental e cheias no interior estão igualmente a causar problemas na região com o estado virtualmente isolado por estrada do resto do país, de acordo com as autoridades locais.

As autoridades australianas alertaram já um aumento do risco de incêndios no fim de semana, depois de as previsões meteorológicas apontarem para uma nova subida da temperatura e ventos mais fortes em vários pontos.