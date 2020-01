Hyundai Ionic EV – Ecologicamente racional

Pode nem ser o carro mais lindo do mundo, mas o design “clean” ninguém lhe tira. Nas linhas exteriores sobressaem as luzes diurnas, encaixadas no lugar onde os carros a combustível fóssil têm normalmente entradas de ar.

O volante é plano na parte de baixo, com boa visibilidade para o quadrante que contem as várias informações necessárias num lcd a cores de 7”. Naturalmente que há outro ecrã no centro do tablier. A peça do tablier não apresenta recortes e de novo, tem um design “clean” sem grandes artifícios. Os bancos são confortáveis e nos lugares de trás seguem bem dois passageiros adultos, e mais um, de preferência, uma criança no banco do meio.

Motor