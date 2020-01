Campeões da NBA surpreendidos em casa

Os Portland Trail Blazers surpreenderam, na madrugada desta quarta-feira, ao vencer no reduto dos Toronto Raptors, vigentes campeões da NBA, por 99-101.

A estrela da partida foi o reabilitado Carmelho Anthony, que anotou 28 pontos. Também estiveram em destaque Hassan Whiteside, com um duplo-duplo de 14 pontos e 16 ressaltos, e Damian Lillard, com 20 pontos.

Do lado de Toronto, de pouco valeram os duplos-duplos de Kyle Lowry (24 pontos e 10 assistências) e Serge Ibaka (17 pontos e 11 ressaltos).

Esta derrota não belisca as aspirações dos Raptors. A equipa canadiana está no quarto lugar da Conferência Este, com 24 vitórias e 13 derrotas. Os Blazers estão em décimo no Oeste, com 16 triunfos e 22 derrotas.

Todos os resultados



Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons, 113-115

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers, 99-101

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder, 103-111

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves, 119-112

Phoenix Suns-Sacramento Kings, 103-114

Los Angeles Lakers-New York Knicks, 117-87