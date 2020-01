Olá com golos ao Sporting, adeus sem eles ao Benfica

A saída de Raúl de Tomás do Benfica, ao fim de meia época, e as negociações do Sporting por Sporar são os grandes destaques dos jornais desportivos desta quarta-feira.

"Adeus sem glória", titula "A Bola". Espanhol oferece 20 milhões de euros, mais 2,5 milhões em objetivos e 20% de uma futura venda, para levar o avançado espanhol, que custou os mesmos 20 milhões no verão.

"Sporar negociado", revela o "Record". Sporting tenta baixar o preço exigido pelo Slovan Bratislava pelo ponta de lança esloveno: sete milhões de euros. Sporar soma 55 golos nas duas últimas temporadas.

"O Jogo" faz manchete com o FC Porto: "Sérgio [Conceição] tem mesmo espírito de Pedroto". Palavras do presidente do clube, Pinto da Costa, na cerimónia de homenagem pelos 35 anos da morte do antigo treinador.