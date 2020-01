Joãozinho preparado para reforçar o Estoril

Joãozinho deixou o APOEL de Nicósia e prepara-se para reforçar o plantel do Estoril Praia, sabe Bola Branca.

O defesa-esquerdo deixou o Tondela no final da última temporada e reforçou o clube cipriota, que já anunciou a desvinculação do jogador. Fez 10 jogos e disputou o "play-off" de acesso à Liga dos Campeões, contra o Ajax. Na Liga Europa, fez duas partidas, contra o Qarabag e Dudelange.

Joãozinho foi um dos totalistas da I Liga na última temporada, ao serviço do Tondela. O lateral de 30 anos já passou pelo Mafra, Beira-Mar, Sporting, Braga, União da Madeira e Tondela e conta com 160 jogos disputados no primeiro escalão. No estrangeiro, passou pelo Sheriff, Astra Giurgiu, Kortrijk e APOEL.



O Estoril ocupa o 8º lugar da II Liga e acabou de anunciar novo treinador, Pedro Duarte, após a saída de Tiago Fernandes.