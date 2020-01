Jesualdo "jamais recusaria treinar o clube de Pelé"

Jesualdo Ferreira garante que jamais recusaria treinar o Santos. O experiente treinador português destacou a qualidade dos treinadores brasileiros e também do seu antecessor, Sampaoli.

"O que me fez escolher? Fácil, porque me convidaram. Se foi uma honra? Foi. Nunca pensei que fosse capaz de estar nesta situação, de ter um clube e os seus responsáveis a dizer com clareza para vir, porque me queriam. Tinha de vir, jamais iria recusar treinar o clube de Pelé, a minha primeira referência do futebol brasileiro. Quando jogou a intercontinental contra o Benfica tinha 16 anos", disse, em conferência de imprensa.

O experiente técnico português elogia a qualidade dos treinadores brasileiros e dá o exemplo de dois que passaram pelo futebol português.

"Otto Gloria foi quem dirigu a seleção de Portugal no Mundial de 1966. Perdeu na meia-final contra a Inglaterra. Em 2004, Portugal perdeu a final do Europeu e o treinador era Scolari, que teve uma grande importância na transformação do futebol português. Não está em causa a qualidade do treinador brasileiro, tudo muda no futebol muito rápido e a corda puxa muito", disse.

O Santos foi vice-campeão da última temporada no Brasileirão e Jesualdo elogia o trabalho do plantel de Sampaoli, que deixou o cargo.

"O que Sampaoli fez foi notável, nenhuma previsão apontava para fazer o que fez. Vou cumprimentar os jogadores e tirar-lhe o chapéu. Precisam de se sentir vaidosos, felizes de fazer o que conseguiram na época passada. Esta equipa agora coloca um problema muito grande, que é ter de fazer melhor. É uma grande responsabilidade. Vamos jogar para ganhar, vai ser o nosso lema", disse.