Raúl de Tomás realiza exames médicos pelo Espanhol

Raúl de Tomás aterrou esta quarta-feira em Barcelona e está a realizar a habitual bateria de exames médicos, para assinar pelo Espanhol, segundo avança o jornal catalão "Mundo Deportivo".

O Benfica está prestes a vender o avançado espanhol, de 25 anos, por 20 milhões de euros, mais 2,5 milhões em variáveis e, ainda, 20% de uma futura venda. A oficialização está iminente, garante a referida fonte.

Raúl de Tomás chegou à Luz no verão, proveniente do Real Madrid, a troco de 20 milhões de euros. Contudo, não conseguiu afirmar-se e regressa, agora, a Espanha, com três golos marcados em 17 jogos.