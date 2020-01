Chelsea quer desviar Gedson Fernandes do West Ham

O Chelsea terá apresentado proposta por Gedson Fernandes, segundo avança a "Sky Sports".

De acordo com a publicação, os "blues" avançaram com uma proposta de empréstimo de 18 meses - uma época e meia -, com cláusula de compra obrigatória de 55 milhões de libras (a rondar os 65 milhões de euros), caso o internacional português cumpra pelo menos 50% dos jogos nesse período.

Gedson tem sido associado ao West Ham, que também apresentou uma proposta de empréstimo de 18 meses, com cláusula de compra a rondar os 35 milhões de euros.

O médio tem contrato com o Benfica até 2023 e conta com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Esta época, Gedson soma 13 partidas, mas foi apenas titular duas vezes no campeonato.