Carlos Vinícius eleito melhor avançado de dezembro

Carlos Vinícius foi eleito o melhor avançado do campeonato em dezembro, pelos treinadores da I Liga.

O avançado do Benfica teve 42,36% dos votos. Superou a concorrência do inglês Marcus Edwards (Vitória de Guimarães), que recebeu 15,97% dos votos, e do brasileiro Soares (FC Porto), que recolheu 12,50%.

Carlos Vinícius, de 24 anos, cumpre a primeira época ao serviço do Benfica. Em dezembro, o avançado brasileiro apontou três golos e fez uma assistência nas três vitórias do Benfica para o campeonato.