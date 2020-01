Bruno Lage eleito melhor treinador de dezembro no campeonato

Bruno Lage foi eleito, pelos seus pares, o melhor treinador do campeonato no mês de dezembro.

O treinador do Benfica acumulou 48,87% dos votos. Números que lhe permitiram bater a concorrência de Vítor Oliveira (17,29%), treinador do Gil Vicente, e de Julio Velásquez (9,02%), técnico do Vítoria de Setúbal.

Em dezembro, o Benfica venceu os três jogos que disputou na I Liga: 1-4 ao Boavista, 4-0 ao Famalicão e 0-1 ao Vitória de Guimarães. resultados que permitiram aos encarnados conservar o primeiro lugar.

O Benfica é, até ver, o vencedor dos prémios de dezembro: Pizzi foi eleito melhor médio e Carlos Vinícius melhor avançado. O FC Porto tem dois: Marchesín melhor guarda-redes e Alex Telles melhor defesa.