​Terras Sem Sombra com programação para miúdos e em expansão

“Uma pequena superpotência musical”. É assim que o embaixador checo em Lisboa define o seu país, o mesmo do famoso compositor Antonín Dvořák, e que este ano será a nação homenageada da 16.ª edição do Festival Terras Sem Sombra, que irá decorrer de 18 de janeiro a 12 de junho, em 13 concelhos do Alentejo.



O Festival Terras Sem Sombra que este ano chega, pela primeira vez, a quatro distritos do Alentejo aposta em juntar a música erudita, ao património e a um conjunto de iniciativas de salvaguarda da biodiversidade.

Programados estão 18 concertos, que abarcam um repertório musical que vai da Idade Média até à atualidade, e irá acontecer em Vidigueira, Barrancos, Mértola, Arraiolos, Viana do Alentejo, Beja, Ferreira do Alentejo, Castelo de Vide, Sines, Alter do Chão, Santiago do Cacém e Odemira, mais três concelhos que no ano passado.

Na apresentação esta terça-feira em Lisboa, o diretor geral do evento, José António Falcão anunciou outra das novidades da edição deste ano. Há uma aposta no rejuvenescimento do público da música erudita, com o programa "Terras Kids" direcionado para crianças e jovens com idades entre os seis e os 16 anos e que tenta também incentivar o público familiar.

“A música erudita está a notar um envelhecimento dos públicos”, explicou Falcão numa sessão na Biblioteca da Academia das Ciências em Lisboa, acrescentando que “a Associação Europeia de Festivais, a que o Terras Sem Sombra pertence, deu um mandato para levar o público infantojuvenil” de volta à música.

Na apresentação, Sara Fonseca, a responsável por esta programação para os mais novos, deu a conhecer a mascote do “Terras Kids”, uma ovelha de lã feita por artesãos alentejanos e explicou que irão pegar nas famosas Fábulas de La Fontaine, para pensar as atividades para os mais pequenos que irão decorrer em locais como Nodar, Beja ou Castelo de Vide.

O que vai poder ouvir no Alentejo de janeiro a junho

Com o mote "Uma Breve Eternidade: Emoções e Comoções na Música Europeia (éculos XII-XXI)", esta edição do Festival Terras Sem Sombra, vai itinerar por vários concelhos, entre eles quatro novidades: Castelo de Vide, Arraiolos, Alter do Chão e Viana do Alentejo.

O programa, que está todo detalhado na página de internet terrassemsombra.pt, foi dado a conhecer na conferência pelo espanhol Juan Angel Vela del Campo, o diretor artístico do festival que começou por destacar os concertos de músicos checos que irão apresentar “a quinta essência da música checa”.

Além do concerto pré-inaugural, que irá esta semana levar o Grupo Coral Os Bóinas, de cante alentejano, à cidade de Praga, no Alentejo haverá também um diálogo entre a pianista Ana Telles e a flautista checa Monika Steitová que tocarão em Arraiolos, na Igreja do Convento de Nossa Senhora da Assunção, a 29 de fevereiro.

Outro dos destaques vindo da República Checa, nesta embaixada musical ao Alentejo, será o Tiburtina Ensemble que tocará a 18 de janeiro na Igreja Matriz de São Cucufate, em Vila de Frades (Vidigueira) tornando esta vila “na capital da música coral”, classificou o diretor artístico.