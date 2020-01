Teatro LU.CA arranca ano com ciclo dedicado ao planeta Terra

O LU.CA – Teatro Luís de Camões, em Lisboa, inicia o ano com um ciclo dedicado ao planeta Terra, que inclui uma exposição de obras feitas a partir de lixo, debates, passeios a jardins, oficinas, cinema e leituras encenadas.

O ciclo “+Azul”, que arranca sexta-feira, servirá, “através de diferentes formatos, para alertar para algumas questões que são urgentes, comuns a todos e estão na ordem do dia", referiu a diretora artística do LU.CA, Susana Menezes.

Além disso, é uma forma de o primeiro teatro municipal em Portugal, com uma programação exclusivamente dedicada a crianças e jovens, se ligar à programação de Lisboa Capital Verde Europeia 2020.

“Considerando que a água é uma questão tão, tão importante quando falamos de crise climática, achámos que fazer um ciclo dedicado ao planeta Terra e chamar-lhe ‘+Azul’ era muito apropriado para nos juntarmos a este programa mais verde”, afirmou.

Através do “+Azul”, a diretora artística do LU.CA quis “criar uma espécie de alerta muito concreto, com questões muito concretas” que ajudasse as crianças e jovens “a pensar, a mudar comportamentos e também a influenciar os adultos”.

Assim, o teatro desafiou pessoas de várias áreas, “desde artistas que trabalham mais as artes plásticas até atores, passando por, por exemplo, um engenheiro que trata de catástrofes ligadas à água, biólogos marinhos e pessoas que estão ligadas a questões do ativismo”.

O ciclo começa na sexta-feira, dia em que arrancam oficialmente as iniciativas de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, com a inauguração da exposição “Bonecos Salgados”, do ‘artivista’ Ricardo Nicolau, “que se dedica a procurar na praia e entre as rochas, no Norte do país, plásticos que ficam perdidos no mar e na areia, e com eles faz criações artísticas”.

O cinema marca presença neste ciclo através de duas sessões, nos dias 11 e 12 de janeiro, de curtas-metragens “dedicadas a ‘Ideias para um Planeta Feliz’”.

Embora o LU.CA seja um teatro dedicado a crianças e jovens, o ciclo “+Azul” inclui uma sessão de formação para adultos (professores e educadores), nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. Trata-se da oficina Plasticus Maritimus, a cargo de Ana Pêgo, na qual haverá uma “aproximação à questão da consciencialização, sensibilização e mobilização para esta espécie de plásticos que invade os oceanos”.

Algumas atividades são pagas, com o preço dos bilhetes a variarem entre um e três euros, e várias exigem inscrição prévia, através do email: bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt. A sessão de formação para adultos tem um preço de 20 euros.

