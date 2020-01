Sporting terá apresentado proposta por Sporar

O Sporting terá apresentado proposta ao Slovan Bratislava para contratar Andraz Sporar, avançado de 25 anos.

A confirmação foi dada por Ivan Kmotrik, diretor-geral do clube esloveno, ao "Scottish Sun", que garante também que Celtic e Al Gharafa, do Catar, estão na corrida.

"No dia 23 de dezembro, reunimos com o Celtic e o agente do jogador. Estamos dispostos para negociar com os clubes, já recebemos propostas de vários clubes", disse.

O avançado leva 21 golos em 26 jogos esta época, dois deles contra o Sporting de Braga, na fase de grupos da Liga Europa. Aos 25 anos, Sporar já passou pelo Olimpija Ljubljana, Basileia, Arminia Bielelfeld e Slovan Bratislava, que representa desde 2017. Na última temporada apontou 34 golos.