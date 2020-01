Neto reintegrado no Sporting

Luís Neto foi novidade no treino do Sporting, esta terça-feira. O central sofreu uma fratura da grelha costal em dezembro e um mês depois poderá voltar a ser opção para Silas. Na sessão desta terça-feira, a primeira de preparação para o jogo com o Vitória de Setúbal, Neto fez treino integrado com o plantel, mas ainda com algumas limitações.

Renan, a recuperar de problemas físicos, foi o único ausente. Os titulares do clássico, com o FC Porto, fizeram trabalho de recuperação-

O Sporting defronta o Vitória de Setúbal no sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.