Movimento Dar Futuro ao Sporting avança com processo de destituição de Varandas

O grupo de adeptos "Dar Futuro ao Sporting" entregou hoje a documentação necessária para a convocatória de uma Assembleia Geral Extraordinária com um único ponto de ordem de trabalhos: a destituição dos atuais órgãos sociais.

"A reunião correu bem. Chegámos a acordo com a Mesa da Assembleia Geral para num prazo de quinze dias nos darem um feedback sobre a validação da documentação que foi entregue. Em quinze dias também nos vão dizer o valor da AG. Depois teremos quinze dias para depositar esse valor na conta do clube e vamos para a frente com o nosso caminho. A AG vai ser uma realidade", disse António Delgado, um dos responsáveis pelo movimento.

O movimento que pretende organização a Assembleia Geral está agora dependente da resposta de Rogério Alves, que terá de decidir que a justa-causa é, ou não, válida.

"Acreditamos que, de acordo com os estatutos, a justa causa é deliberada em AG pelos sócios e não pela Mesa da AG. Consideramos que há várias violações dos estatutos por parte dos órgãos sociais e acreditamos que essas violações constituem justa causa para a revogação do mandato", disse.

"Queremos agradecer aos sócios que nos ajudaram, estiveram connosco e acreditaram em nós. Também dar uma palavra a todos os sócios que estão no estrangeiro e que nos deram muita força para estarmos aqui e seguir em frente com aquilo que queremos: que no futuro haja Sporting como há hoje" disse Carlos Mourinha, um dos líderes do movimento, em declarações à comunicação social depois da entrega do documento ao presidente da mesa da Assembleia Geral.

A recolha de assinaturas do movimento Dar Futuro ao Sporting começou em outubro e para além do número de assinaturas necessárias - mil votos válidos com todos os requisitos em dia - o movimento encabeçado por António Lonet Delgado, Filipe Cuco Ferreira e Carlos Mourinha conseguiu também o valor necessário para pagar o local da realização da AG extraordinária e custos com pessoal.