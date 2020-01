Abílio Fernandes: "Varandas só faz asneiras. É um desastre"

"Frederico Varandas só faz asneiras. Se o Sporting ficar no quarto lugar no campeonato já será um milagre". No dia em que um grupo de sócios vai entregar no Estádio de Alvalade um conjunto de assinaturas com o objetivo de destituir os órgãos sociais do Sporting, o antigo vice-presidente dos leões, Abílio Fernandes, mostra-se, desta forma, muito crítico em relação ao trabalho do presidente Frederico Varandas e à qualidade da equipa de futebol liderada por Jorge Silas.

Leões que, no campeonato e após a 15.ª jornada, ocupam o 4.º lugar a 16 pontos do líder Benfica. Abílio Fernandes não tem dúvidas: o Sporting tem uma equipa de bairro e um presidente que só faz asneiras.

"Na parte de concretização, o Sporting é uma desgraça, parece uma equipa de bairro. Acho que isto se deve à falta de capacidade e de conhecimento desta direção, mais concretamente do seu presidente, que só tem feito asneiras durante este meio mandato. O comportamento que ele tem tido é uma desilusão para todos os sportinguistas. Um desastre autêntico", referiu em entrevista a Bola Branca.



Abílio Fernandes perspetiva uma segunda volta do campeonato que será terrível para o Sporting. Diz mesmo que se conseguir acabar no quarto lugar já será um "milagre". O antigo vice-presidente do Sporting, fala de um clube que não tem património imobiliário nem humano. Abílio teme pelo futuro dos leões.

"O Sporting ficou sem o património, tanto imobiliário como humano, e, neste momento, está numa situação caótica e muito difícil. Vejo o futuro do clube com muita preocupação", acrescentou.



Demissão e criação de comissão é a solução para o futuro próximo

Para Abílio Fernandes a única solução passa pela demissão imediata dos órgãos sociais do Sporting e pela criação de uma comissão agregadora das várias fações de sócios.



"Eu acho que o Sporting com esta direção não vai a lado nenhum. Se a Assembleia-Geral se vier a realizar e os órgãos sociais forem destituídos, esta era a altura para se criar uma comissão administrativa de várias facções, porque o Sporting, infelizmente, está dividido. Recentemente, fui ver um jogo de futsal e vi uns indivíduos de um lado que eram da facção de apoio ao Bruno de Carvalho e outros indivíduos do outro lado que eram da facção de apoio ao Frederico Varandas. Sportinguistas havia meia dúzia deles, incluindo eu, que estava lá num cantinho a ver. É preciso reunir toda a gente a ver se se reergue o clube, porque o Sporting está numa situação caótica", concluiu.