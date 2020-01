​O que esperar da agenda do Papa para 2020

Para já nenhuma viagem está confirmada, no entanto, o Papa Francisco já manifestou o desejo de visitar o Sudão do Sul, ao lado de Justin Welby, o primaz da Igreja Anglicana, desde que as partes em conflito se entendam e consolidem um diálogo consistente a nível do Governo.



Outro desejo que o acompanha há anos é deslocar-se ao Iraque, sobretudo para visitar os campos de refugiados, mas o agravamento das tensões naquela zona torna agora ainda mais difícil realizar este sonho.

Alguns media adiantam para 2020 uma viagem do Papa à Indonésia, Timor-Leste e Papua Nova Guiné, mas do lado da Santa Sé nada está confirmado, nem sequer as eventuais opções papais para visitar três países da Europa: Chipre, Montenegro e Hungria.

Confirmados estão três encontros internacionais, muito desejados pelo Papa, já com datas marcadas: A cimeira “Mediterrâneo fronteira de paz”, em Bari, com bispos daquela região (a 23 de fevereiro); “A Economia de Francisco”, em Assis, com estudantes, professores e especialistas em economia e finanças, de preferência com menos de 35 anos (26 a 28 março); e O “Pacto educativo global”, em estilo inter-religioso, sem esquecer as questões do ambiente e da solidariedade universal, no Vaticano (14 de maio).

Para 2020, aguarda-se a publicação da constituição apostólica “Pregai o Evangelho”, sobre a reforma da Cúria vaticana e a Exortação pós-sinodal sobre a Amazónia.

Destaque ainda para, no próximo dia 2 de março, a tão esperada abertura dos arquivos dos Vaticano sobre o pontificado de Pio XII, uma decisão do Papa Francisco que permitirá esclarecer o que realmente aconteceu nos tempos tão difíceis da II Guerra Mundial.