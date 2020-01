Maior desafio para a Igreja em 2020? “É a emergência de um laicado forte”

A ordenação de homens casados e a abertura do diaconado às mulheres foram algumas das conclusões do Sínodo, que o padre Tony Neves lembra terão de ser aplicadas primeiro na Amazónia.

Para este responsável o grande desafio para a Igreja em 2020 “é a emergência de um laicado forte” porque, “sobretudo na Europa e no norte da América, que foram os continentes que mandaram na Igreja durante 20 séculos, clericalizámos demais a Igreja, e pusemos tudo muito em cima das costas dos bispos e dos padres, com consequências a meu ver desastrosas, a todos os níveis, mas sobretudo de caráter pastoral”.

“Uma estrutura com 20 séculos e à escala do mundo, como a Igreja, tem que gerir a sensibilidade de muitas culturas, e isso põe muitos obstáculos a mudanças que sejam muito radicais”, admitiu em entrevista à Renascença o antigo provincial dos Espiritanos em Portugal, que desde finais de 2018 coordena o Departamento Justiça e Paz da congregação, a nível mundial.

“Só depois poderá haver extrapolações, mas espero que sim, porque pelo menos a questão laical para mim é decisiva: que de uma vez por todas deixemos de pensar que os bispos e os padres é que têm de fazer tudo na Igreja, é que têm de ter toda a autoridade e tomar todas as decisões, e que se eles não estiverem o mundo acaba. Não é verdade. O que nos caracteriza como cristãos é o nosso batismo, tudo o resto são ministérios, e o Papa e a Cúria podem depois ir distribuindo esses ministérios de acordo com as necessidades pastorais.”

“Há muita pressão sobre o Papa”

Missionário, mas também jornalista, o padre Tony Neves diz que estar em Roma lhe tem permitido perceber melhor que “há muita pressão sobre o Papa, que é talvez a figura mais citada e referida”, mas “muitas vezes ficamos com a impressão de que a única coisa que o Papa quer fazer é fraturar, e vemos claramente que não é. O Papa tem uma visão muito alargada e quer fazer uma reforma global”, refere ainda, lembrando que no recente discurso à Cúria Francisco “fez afirmações de força e importantes, como dizer que isto de reformar não é nada de extraordinário, é um dinamismo normal”.

“O Papa disse que a memória e a tradição não são armários onde a gente mete e tira coisas. A memória e a tradição também evoluem, também têm de ser evolutivas. E sobretudo temos de acreditar que o Espírito Santo não está a dormir, e portanto, ir renovando, ir mudando é qualquer coisa que devia fazer parte da dinâmica normal da Igreja.”

Para Tony Neves, foi também significativo o Papa ter anunciado que “o documento que vai sair para reformar a Cúria se vai chamar 'Anunciai o Evangelho'. Não é 'mudemos tudo', 'vamos reestruturar', não. É 'Anunciai o Evangelho', para dizer que para a Igreja a grande missão é esta de ser fiel ao Evangelho de Cristo, que cada tempo e cada lugar tem as suas próprias exigências e que é preciso não nos deixarmos adormecer e sobretudo não cristalizar, com medo. A Igreja tem de evoluir segundo o Espírito, e segundo o Evangelho”.

“Temos de apostar numa Igreja mais simples e mais ecológica”

Coordenador do Departamento Justiça e Paz dos Missionários Espiritanos a nível mundial, Tony Neves faz um balanço positivo da nova missão que o levou a vários locais ao longo de 2019.

“Ir ao terreno permitiu-me ver localmente e falar com muita gente sobre situações que no plano social, e não só, são desafiantes. Estive nas favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro, passei um mês inteiro em Angola, e participei num grande encontro sobre diálogo inter-religioso à escala do mundo em Zanzibar, uma ilha em que 99% são muçulmanos. Também estive em Dakar com os responsáveis dos seminários espiritanos do mundo inteiro, para ver o perfil dos futuros missionários, e tudo isto nos ajuda a perceber como é que está o mundo, como é que está a nossa missão e o que é que é preciso de facto ajudar a mudar.”

O Capítulo Geral dos Espiritanos vai decorrer este ano na Polónia, para estabelecer novas metas para o futuro. “Vai ser em junho e julho, vamos redefinir as estratégias missionárias para os próximos oito anos. Mas, pelos muitos documentos já produzidos, pela reflexão já feita e pelos muitos inquéritos realizados, já percebemos claramente que é importante continuar o combate à pobreza, o diálogo ecuménico inter-religioso e intercultural, e apostar numa Igreja mais simples e sobretudo numa Igreja mais ecológica. Porque a ideia da ecologia integral, em que o Papa Francisco tem insistido desde a 'Laudato Si' - e de que o Sínodo sobre a Amazónia foi um momento alto - é absolutamente decisiva. Tudo está interligado, pessoas, natureza, tudo! Temos de perceber que a terra é a nossa Casa Comum, e sobretudo temos que nos amar uns aos outros. Se não for assim acho que o mundo não vai crescer, e a Igreja também não vai cumprir a sua missão”.

Há quem goste de “ligar o complicómetro” na política mundial

A situação no Médio Oriente também foi abordada na entrevista ao padre Tony Neves, em que o desafio era comentar a atualidade e perspetivar o novo ano.

“De facto 2020 não começou bem, e esta escalada de tensão entre Estados Unidos e Irão, a juntar a outras escaladas de violência por esse mundo fora, deixam-nos preocupados, e com razões”, referiu, lembrando que o Irão “não é propriamente um país com quem se possa brincar muito, e os Estados Unidos já deviam saber isso. Começar o ano a matar gente e aumentar uma tensão que em si já era forte, não me parece que tenha sido uma boa ideia.”

O missionário criticou a estratégia belicista seguida por alguns. “Quando olhamos para os últimos 30 ou 40 anos da nossa história ficamos com a impressão de que há grandes países que funcionam em torno da lógica armamentista. Parece que precisam de guerras e violências assim fortes para pôr armas à venda e fazer negócio. Em momentos onde até parecia que a situação se começava a descomplicar há quem ligue o ‘complicómetro’ e gere novas ondas de violência, que depois quase sempre degeneram em guerras”. Como a da Síria, que continua sem perceber porque razão começou. “Era um país relativamente próspero, e estava bem, e de um momento para o outro começou a criar uma onda de violência que foi aumentando, e neste momento a Síria é um caos absoluto”.

Padre e jornalista, Tony Neves lamenta que a comunicação social não dê a mesma atenção a todos os conflitos. “Não aguentamos muitas guerras ao mesmo tempo, pelo menos falar delas. E como neste momento o Médio Oriente estoirou, as outras guerras, guerrilhas e focos de violência estão esquecidos”. Quais? “Ainda ontem contactei com a República Centro-Africana e a situação não está nada melhor, e neste conflito ninguém fala”, exemplifica, acrescentando o caso da República Democrática do Congo e da Nigéria, “sobretudo na área de intervenção do Boko Haram a situação está gravíssima, e é uma situação silenciada”.

Na África lusófona, Tony Neves espera que “as eleições na Guiné-Bissau tragam alguma calma”, e fala com ânimo sobre a nova realidade em Angola, que conhece bem. “Vemos bastante contestação, o que na minha avaliação é muito positivo, porque quer dizer que as pessoas pela primeira vez na história sentem liberdade para dizer o que pensam. Durante muito tempo não havia contestação porque dava direito a cadeia ou coisas piores. Neste momento as pessoas começam a ganhar alguma capacidade de dizer o que querem dizer, e acho que apesar de tudo Angola está numa fase bonita, de combate à corrupção”.

Sobre o Brasil, considera que “a situação está bastante complicada, a fratura social é clara. O país está dividido em dois, isso parece bastante evidente, com consequências sociais graves, porque Lula, com todos os defeitos que pode ter tido e tem, tentou valorizar o apoio às classes mais desfavorecidas, enquanto que a política de Bolsonaro é uma política que não tem propriamente uma chancela social, e isso nota-se, porque os mais frágeis estão mais frágeis”.

A entrevista ao padre Tony Neves foi feita durante o Espaço Informativo das 13h00, que às terças-feiras é dedicado aos temas relacionados com a fé e a religião.