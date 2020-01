​Sérgio Lomba: “FC Porto fica mais frágil sem Pepe e Marcano”

O FC Porto joga sexta-feira em Moreira de Cónegos sem os centrais titulares. Pepe está lesionado e Marcano cumpre castigo. Ausências que na opinião do antigo central do Moreirense, Sérgio Lomba, têm peso na manobra defensiva da equipa. “São defesas muito experientes e só a presença deles intimida. Contudo, os dois jovens que vão jogar têm de ter valor para estar no Porto. A ausência dos titulares fragiliza mas não é por essa razão que o Porto ficará mais fraco”, considera o antigo jogador.



Sérgio Conceição já anunciou que a dupla de centrais do FC Porto em Moreira de Cónegos será formada por Mbemba e Diogo Leite. O central de 20 anos tem futuro mas precisa de minutos, adverte Sérgio Lomba. “Há que dar a oportunidade a esses miúdos que aparecem. Não vamos querer que ele saia dos escalões jovens e tenha a experiência para jogar num grande. Agora se jogar ao lado de um Pepe ou Marcano, de certeza que vai ter um futuro muito bom”, antevê o antigo defesa.

FC Porto favorito e sem margem para errar

Sérgio Lomba atribui o favoritismo ao FC Porto, no jogo com o Moreirense. Na equipa de Moreira de Cónegos, o treinador Ricardo Soares que se estreou com derrota em Paços de Ferreira, faz o segundo jogo no comando dos cónegos e o antigo central não espera grande impacto pela recente mudança de treinador. “Um treinador novo pode ajudar mas não influencia muito. Não haverá grande diferença no Moreirense. O FC Porto é sempre favorito, está moralizado com a vitória em Alvalade e se quiser ser campeão não pode perder pontos contra estas equipas”, sublinha.

Sérgio Lomba, de 46 anos, jogou no Moreirense de 2002 a 2005. Terminou a carreira no Valenciano em 2013.