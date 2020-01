Sérgio chama oito jogadores da equipa B para o treino

Sérgio Conceição convocou oito jogadores da equipa B para se juntarem ao treino da equipa principal desta terça-feira.

Os defesas Nahuel Ferraresi, Diego Landis e Luís Mata, os médios Afonso Sousa, Vitinha e Fábio Vieira e os avançados João Mário e Ángel Torres foram chamados por Sérgio para integrar a sessão.

O técnico portista apenas não conta com Pepe, que continua condicionado devido a uma contusão com edema do músculo solear da perna esquerda

O plantel volta a treinar na quarta-feira, às 10h30. Contra o Moreirense, Sérgio Conceição já confirmou que a dupla de defesas-centrais será composta por Diogo Leite e Mbemba, devido à lesão de Pepe e o castigo de Marcano, por acumulação de amarelos.

O Moreirense-FC Porto joga-se na sexta-feira às 21h15, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.