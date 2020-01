Pinto da Costa compara Sérgio Conceição a Pedroto

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, diz que Sérgio Conceição é o treinador que mais personifica o espírito de José Maria Pedroto. O antigo treinador dos dragões faleceu há 35 anos e o presidente marcou presença na palestra "Ser Porto", dada por José Neto, professor univeritário e antigo elemento da equipa técnica de Pedroto.

"Acho que nunca tivemos um treinador - e eu convivo diariamente com quase eles todos -, com espírito mais parecido do que tinha José Maria Pedroto. Naturalmente que é com esses valores que já chegou a campeão nacional e quer repetir", disse.

O presidente dos dragões elogiou a coragem do "paladino Pedroto" na "luta contra o centralismo", com afirmações que hoje em dia teriam consequências disciplinares.

"Foi um homem de coragem. Teve frases que ainda hoje são transcritas, como a do roubo de igreja, quando íamos jogar a Lisboa. Se fosse hoje, com a liberdade que temos, levaria, no mínimo, 90 dias de suspensão, mas hoje somos um país livre e democrático e entende-se que assim seja. Foi um paladino da verdade e da luta pelo centralismo, ainda hoje homens como ele fazem falta. Se esse centralismo era enorme, hoje não é menor", acrescenta.

Questionado sobre se hoje em dia continuariam a existir "roubos de igreja", Pinto da Costa respondeu assim: "Você quer é que eu seja castigado 90 dias".

Pinto da Costa também não comentou a vitória no clássico e o triunfo do Benfica em Guimarães: "Não quero estar a falar nesse jogo. Estamos aqui para invocar a memória de Pedroto. Qualquer coisa que dissesse, ou sobre esse jogo ou sobre o que aconteceu na véspera seria desviar as atenções".

Porto "conheceu uma nova fase" com Pedroto

José Maria Pedroto foi jogador e treinador do FC Porto. Pinto da Costa assinalou os feitos do ex-técnico e o facto de ter iniciado uma nova era no clube que perdura até aos dias de hoje.

"Falar de Pedroto é falar de um grande nome do FC Porto. Foi um jogador excecional, duas vezes campeão, em 1956 e 1959. Mais tarde foi treinador dos juniores do Porto, foi a primeira vez que treinou, e foi mais do que uma vez treinador do Porto. Não há dúvida que com a sua vinda em 1976, o FC Porto conheceu uma nova fase, uma nova vida e uma nova mentalidade que ainda hoje perdura", disse.

Pinto da Costa saudou ainda a palestra dada pelo professor universitário José Neto: "Acho uma feliz ideia do professor José Neto, todos os anos em que se comemora a sua saída do meio de nós, fazer esta aula, este convívio para invocar uma pessoa que está sempre no nosso pensamento".

José Neto "revisita o tempo" de Pedroto

O professor universitário organizou a palestra no museu do FC Porto pelo quinto ano e falou sobre o treinador com quem trabalhou vários anos no clube.

"É revisitar o tempo, cultivar a memória e enriquecer o nosso património afetivo de uma pessoa que marcou indelevelmente a minha vida. Esta resiliência foi o tema básico e tem a ver com a filosofia de Pedroto e do princípio da autonomia crescente de um FC Porto aglutinador", disse.