Museu do FC Porto recorda Pedroto

O Museu do FC Porto assinala os 35 anos da morte de José Maria Pedroto com uma aula, conduzida por José Neto, de homenagem ao treinador reconhecido como um dos pensadores do futebol nacional. Um treinador avançado para o seu tempo que morreu aos 56 anos.

A aula, intitulada "Ser Porto", é dirigida a alunos das licenciaturas e mestrados em Desporto do Instituto Universitário da Maia (ISMAI).

Pedroto, antigo treinador do FC Porto e selecionador nacional, trabalhou ainda na Académica, no Leixões, no Varzim, no Vitória de Setúbal, no Boavista e no Vitória de Guimarães. José Neto trabalhou com o Zé do Boné, como também era conhecido Pedroto, que como jogador representou o FC Porto, o Belenenses, o Lusitano de Vila Real de Santo António.