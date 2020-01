PS afirma que PSD só vota contra "excelente orçamento" devido ao clima de eleições internas

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, considerou esta terça-feira à tarde, que o presidente do PSD, Rui Rio, anunciou o voto contra a proposta do Governo de Orçamento para 2020 sobretudo para responder aos seus adversários internos.

Esta posição foi transmitida por Ana Catarina Mendes em conferência de imprensa, na Assembleia da República, pouco depois de Rui Rio ter anunciado que o PSD votará na sexta-feira, na generalidade, contra a proposta de Orçamento do Estado para 2020.

"O presidente do PSD não apresentou a real razão pela qual não quer votar esta proposta de Orçamento do Estado, porque falou para dentro do seu próprio partido, para a disputa interna e para os seus adversários. Rui Rio anunciou o voto contra aos seus adversários", sustentou a presidente do Grupo Parlamentar do PS.