​Gaffe geográfica. Vox “devolve independência” de Portugal

O partido espanhol de extrema-direita Vox corrigiu o mapa que divulgou nas suas redes sociais que inclui Portugal no território espanhol.



Nos primeiros dias do ano, o partido fez uma publicação apelando à participação numa manifestação, mas a imagem usada é de toda a Península Ibérica, sem delimitação do território português e com a inscrição “Espanha existe”.

Esta terça-feira já é possível ver a imagem correta, sem a inclusão de Portugal.

O assunto mereceu o reparo de dezenas de internautas que nos comentários da publicação, quer no Twitter, quer no Facebook, mostravam desagrado pela falta de rigor.

Também André Ventura, líder do partido Chega, demonstrou publicamente a sua insatisfação pelo sucedido e garantia que ia falar pessoalmente com o líder do partido espanhol para que o erro fosse corrigido. Ventura pretendia abordar o assunto no sábado, mas a imagem foi emendada antes.