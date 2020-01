É o melhor Orçamento de Costa? Montenegro reage: "Traz a maior carga fiscal de sempre"

“Se o seu melhor orçamento é o orçamento que traz a Portugal a maior carga fiscal de sempre, um modelo económico onde se vai desacelerar nas exportações e se vai intensificar as importações, onde os serviços públicos vão continuar caóticos – como ainda agora aqui o doutor Matos Correia evidenciava no caso da saúde –, se esse é o melhor que António Costa tem a apresentar a Portugal, então Portugal tem rapidamente de ter alternativa ao doutor António Costa e ao Partido Socialista”, justificou.

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro considerou esta terça-feira natural o anúncio de que o partido votará contra o Orçamento do Estado, mas manifestou-se surpreendido por ouvir o primeiro-ministro dizer que este é o seu melhor orçamento.

O presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, anunciou hoje que o partido votará contra a proposta de Orçamento do Estado para 2020 na generalidade. "Naturalmente, a minha proposta é que PSD vote na generalidade contra o Orçamento do Estado", anunciou Rui Rio, no encerramento das jornadas parlamentares de um dia que o PSD realizou na Assembleia da República, em Lisboa.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 será votada na generalidade na sexta-feira – não tendo ainda viabilização garantida –, na véspera das eleições diretas para a liderança do PSD, disputadas entre o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, o atual vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, e o atual presidente do partido, Rui Rio.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, afirmou na segunda-feira, no discurso de abertura do jantar de Natal e de Ano Novo do Grupo Parlamentar do PS, em Lisboa, que a quinta proposta de orçamento que um Governo por si liderado apresenta à Assembleia da República "é a melhor de todas", já que se caracteriza "pelos avanços" e pela ausência de qualquer retrocesso.