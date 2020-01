Caiado Guerreiro. “As touradas têm mais de dois mil anos. Não se destrói assim a cultura”

Tiago Caiado Guerreiro, advogado e especialista em Direito Fiscal, discursou nas jornadas parlamentares dos sociais-democratas e foi o primeiro a receber aplausos ao criticar a medida do Orçamento do Estado para 2020 que prevê o aumento do IVA para as corridas de touros para 23%.

“As corridas de touros são algo com mais de dois mil anos e que está representado na nossa história. Como é que se pode acabar ou através desta medida perseguir as touradas? Podemos não gostar delas, mas não se destrói assim a cultura. Não há direito” afirmou o fiscalista.

Caiado Guerreiro falou ainda de outras propostas do Orçamento do Estado, que será votado esta sexta-feira, em plenário, nomeadamente, o agravamento fiscal para os pequenos proprietários.