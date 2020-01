Transportes Sul do Tejo repõe três carreiras suprimidas

Depois das muitas queixas dos passageiros, a Transportes Sul do Tejo (TST) vai repor os serviços de três carreiras que na segunda-feira tinham sido suprimidos. Em causa, as carreiras 333, 435 e 160.

O anúncio foi feito pela Área Metropolitana de Lisboa, depois de uma reunião com a administração da transportadora que assegura as ligações entre todos os concelhos da Península de Setúbal e Lisboa.

“Fizemos valer aquela que é, desde sempre, a nossa prioridade: a defesa intransigente de um serviço público que existe para servir as pessoas e, diria mesmo, para servir cada vez melhor as pessoas”, referiu o primeiro secretário metropolitano, Carlos Humberto de Carvalho, no final da reunião, que decorreu ao final da tarde de segunda-feira.

Em análise está também “um outro conjunto de alterações que ainda se verificam, e para as quais existem alternativas conjugadas com outros modos de transporte, nomeadamente ferroviário e fluvial, será agendada, para discussão, nos próximos dias”, refere a ALM em comunicado enviado à Renascença.

Nesse sentido, a Área Metropolitana de Lisboa e a TST irão voltar a reunir-se, bem como os municípios abrangidos pelas alterações, “para que, durante o mês de janeiro, paulatinamente, se reavalie o conjunto de serviços que garantam a efetivação de uma rede de transportes articulada, multimodal, que promova uma mobilidade verdadeiramente sustentável”, referiu Carlos Humberto de Carvalho.