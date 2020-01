Saúde. Agressões "configuram crimes públicos e deviam ser julgados rapidamente"

O bastonário da Ordem dos Médicos defende, por isso, medidas concretas de prevenção e reforço de segurança. “Melhorar o sistema de saúde, dar condições, existirem mais profissionais, cumprir as regras que existem e não são cumpridas pelo Estado.

Mas, e o médico não pode também exceder-se no contacto com os utentes e espoletar uma reação do doente? “Pode, claro que pode. Somos todos humanos e, portanto, pode haver excesso de parte a parte”, admite Miguel Guimarães.

“É um fenómeno global, mas na saúde isto agravou-se de forma brutal, porque as pessoas estão à espera de uma consulta hospitalar um ano ou dois. A quem é que as pessoas atribuem a culpa? À ministra da Saúde, que é quem é a verdadeira culpada? Não, é ao primeiro médico que vai ver passado dois anos”, analisa.

“E depois fazer uma boa literacia sobre isto, explicar às pessoas os tempos de espera, porque é que existem tempos de espera, tentar que as pessoas entendam como é que está atualmente o serviço de saúde e depois ter medidas protetivas eficazes. Isto é, no caso de acontecer alguma situação, as pessoas poderem de facto ter alguma proteção, o que neste momento de todo em todo não acontece”, prossegue.

Por exemplo, só nalguns hospitais é que existe um botão de pânico ligado à segurança. O Hospital Amadora-Sintra tem um sistema do género a funcionar há alguns meses.

Estes botões de pânico já evitaram vários episódios de violência de doentes contra profissionais de saúde e pode ser uma das soluções a generalizar.

Para analisar esta e outras medidas, os ministros da Administração Interna e da Saúde reúnem-se nesta terça-feira de manhã.

De acordo com dados do Governo divulgados na segunda-feira, até final de setembro de 2019 foram reportados quase mil casos de violência contra profissionais de saúde no local de trabalho.