Incêndio afeta fábrica de derivados de madeira em Albergaria-a-Velha

Os bombeiros combaterram, nesta terça-feira de manhã, um fogo na zona industrial de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro. As chamas deflagraram às 6h00 numa fábrica de produção de pellets, um material utilizado para combustão no aquecimento das casas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) revelou que o fogo está circunscrito a um armazém, estando a ser consumidos derivados de madeira.

“Existem edifícios adjacentes a esta fábrica e um frontal que estão a ser protegidos por operacionais”, disse a mesma fonte, acrescentando que não há vítimas a registar.

Às 7h45 estavam no local 10 operacionais, com o apoio de quatro veículos. O fogo foi dado como extinto às 10h00.

Segundo o adjunto de comando dos bombeiros de Albergaria-a-Velha, Paulo Bandeira, as chamas atingiram apenas a zona onde estava armazenada a matéria prima. A principal dificuldade no combate às chamas resultou na elevada carga térmica existente no armazém, adiantou.





[Notícia atualizada às 11h20, com dados da extinção do fogo]