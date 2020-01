Avaria interrompe circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa

A circulação do Metro de Lisboa esteve interrompida nesta terça-feira de manhã, na Linha Vermelha, entre as estações da Alameda e S. Sebastião.

Em causa está uma avaria na sinalização. A circulação esteve interrompida entre as 9h39 e as 11h24.

À Renascença, fonte do Metro chegou a admitir que a interrupção poderia ser prolongada.

A Linha Vermelha do Metro liga as estações de S. Sebastião e do Aeroporto.





[Notícia atualizada às 11h30 com regularização da circulação]