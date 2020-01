Tensão na Venezuela. Juan Guaidó força entrada na Assembleia Nacional

Forças policiais venezuelanas tentaram impedir, esta terça-feira, a entrada de Guaidó nas instalações da Assembleia Nacional, mas o autoproclamado presidente interino conseguiu forçar as portas, em conjunto, com os 99 deputados que o apoiam.

Uma vez no interior do parlamento, Juan Guaidó subiu à mesa da Assembleia e entoou o hino nacional.

Guaidó e os deputados opositores dirigiram-se ao parlamento quando Luis Parra - eleito irregularmente no domingo para presidir à Assembleia Nacional (AN) - presidia a uma sessão parlamentar, mas quando conseguiram entrar, o novo presidente já não se encontrava no hemiciclo.