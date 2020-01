Semana de quatro dias na Finlândia? Medida não está no programa do governo

Sanna Marin, a mais nova primeira-ministra da Finlândia, volta a ser notícia por ter referido a ideia de reduzir a semana de trabalho para quatro dias, com seis horas diárias. Mas, segundo o Twitter do NewsNowFinland, a medida não consta do programa de Governo nem está a ser considerada para já, de acordo com várias fontes do novo Executivo.

A medida poderá ainda vir a ser proposta, mas para já não passa de uma ideia referida por Sanna Marin, então ministra dos Transportes, há cinco meses, num debate informal do seu partido.

Na altura terá dito que o objetivo era que os finlandeses passassem mais tempo com a família e amigos. "Acredito que as pessoas merecem passar mais tempo com as famílias, com os que amam, com os seus hobbies e em outros aspetos da vida, como a cultura", defendeu a chefe do governo de coligação, de 34 anos, citada por vários jornais britânicos.

"Este pode ser o próximo passo para nós na vida dos trabalhadores", acrescentou.

Sanna Marin assumiu a liderança do Governo finlandês em 10 de dezembro de 2019. Com 34 anos, tornou-se a mais jovem primeira-ministra do país, à frente de uma coligação composta só por mulheres, duas delas com 32 anos e uma com 55.