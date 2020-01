NASA encontra planeta do tamanho da Terra e em zona habitável

Chama-se "TOI 700 d" e está relativamente próximo da Terra. Foi encontrado a cem anos-luz de distância.

O anúncio foi feito na segunda-feira, durante o 235.º encontro da Sociedade Astronómica Americana, em Honolulu, e consta, nesta terça-feira, no site da NASA.

A descoberta está a entusiasmar os astrónomos por ser um dos poucos com condições de habitabilidade situados fora do nosso sistema solar e que, ainda por cima, tem o tamanho da Terra.

O “TOI 700 d” faz parte do sistema multiplanetário que circunda a pequena estrela “TOI 700”, na constelação Dorado. Esta estrela tem cerca de 40% do tamanho e massa do nosso Sol e metade da temperatura à superfície.

O planeta agora descoberto é um dos três que orbita em redor desta estrela – a uma distância adequada para que seja possível ter água líquida à superfície e ser, assim, habitado. Demora 37 dias terrenos a completar a órbita à volta da sua estrela.

A descoberta foi feita pelo satélite que pesquisa exoplanetas em trânsito. TESS é um satélite “projetado e lançado especificamente para encontrar planetas do tamanho da Terra orbitando estrelas próximas”, explicou Paul Hertz, diretor da divisão de astrofísica da sede da agência espacial norte-americana, em Washington.

A confirmação da descoberta (tamanho e estatuto de zona habitável do planeta) foi feita através do Telescópio Espacial Spitzer, cujas operações científicas deverão terminar já em janeiro.

O “TOI 700 d” é um dos poucos planetas do tamanho da Terra descobertos na zona habitável de uma estrela até agora e o primeiro a ser descoberto pelo TESS.

Outros descobertos são planetas no sistema TRAPPIST-1 e outros mundos descobertos pelo telescópio espacial Kepler, da NASA.