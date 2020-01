Irão fala em "terrorismo de Estado". França, Alemanha e Inglaterra reúnem-se de urgência

No sábado, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estavam prontos para atacar 52 locais no Irão, incluindo alguns de cariz cultural, caso Teerão atacasse algum local afeto aos EUA.

Qassem Soleimani era o responsável pela rede de exércitos no Médio Oriente e uma figura chave na campanha de longa duração para conduzir à saída das tropas norte-americanas do Iraque.



“Os Estados Unidos não podem ficar nesta região quando o povo já não os quer”, afirmou Zarif à CNN.

Questionada sobre um eventual encontro com Donald Trump, o chefe da diplomacia iraniano respondeu: “Não é preciso conversar. Ele só tem de compreender que foi mal informado. E precisa de acordar para a realidade e pedir desculpa. Tem de pedir desculpa, tem de mudar o rumo das coisas”.

Potências europeias querem evitar escalada

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, da França e do Reino Unido reúnem-se nesta terça-feira em Bruxelas para debater, com caráter de urgência, a situação de crise com o Irão.

Os chefes da diplomacia juntam-se ao Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, para analisar a reação à retirada de Teerão do acordo nuclear de 2015.

Foi no domingo que o Irão anunciou a saída do tratado que impõe limites à produção de urânio enriquecido – um acordo assinado com as principais seis potências mundiais (EUA, China, Rússia, França, Alemanha e Reino Unido) e do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018, mas que os países europeus pretendem manter e até salvar.