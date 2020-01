Comediante angaria 26 milhões de euros para ajudar bombeiros australianos

Uma comediante australiana, Celeste Barber, conseguiu angariar mais de 26 milhões de euros em apenas cinco dias para ajudar quem combate os fogos na Austrália.

A artista, de 37 anos, organizou uma angariação de fundos via Facebook, na quinta-feira, apelando aos fãs que participassem. "Quer juntar-se a mim e apoiar uma boa causa? Estou a angariar dinheiro para o 'The Trustee for NSW Rural Fire Service & Brigades Donations Fund' e a sua contribuição fará um grande impacto, quer doe muito ou pouco. Qualquer coisa ajuda", garantiu a comediante.

O apelo foi partilhado por diversas celebridades, como a cantora Lizzo ou a atriz Natalie Portman. Várias outras também garantiram, em mensagens públicas, participar na iniciativa.

Em menos de uma semana, Barber recebeu mais de um milhão de donativos, num total que rapidamente deve ultrapassar os 26 milhões de euros atuais.

Esta segunda-feira, a artista usou as redes sociais para se mostrar surpreendida pelo valor angariado e prometeu não parar por aqui. "É muito dinheiro. É incrível. Estive a confirmar os donativos e recebemos 10 dólares, 20 dólares, 35 dólares... É muito dinheiro, mas eles precisam de tanto. Não quero continuar a pedir-vos, mas vou continuar a pedir-vos donativos. Obrigada", confidenciou.

No Instagram, continua a partilhar informações úteis para quem precisar de ajuda na Austrália, bem como quais os materiais mais necessários para auxiliar os bombeiros. Via "stories", orienta donativos em género e até apoio psicológico para os mais afetados pelos fogos que devastam o país há já largas semanas.

As suas ações não se ficam pela Internet: passou o fim de semana a comprar mantimentos para os bombeiros exaustos, bem como material de primeiros socorros e água. A sua intervenção já chegou mesmo a levar muitas celebridades australianas a incitá-la a enveredar pela carreira política e candidatar-se ao cargo de primeira-ministra, numa altura em que o atual detentor do cargo, Scott Morrison, é severamente criticado.

Os violentos incêndios que têm consumido o país já mataram pelo menos 24 pessoas e mais de mil milhões de animais.