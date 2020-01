Austrália em chamas. 24 pessoas e mais de mil milhões de animais já morreram

Segundo as autoridades australianas, desde julho, já morreram, pelo menos, 24 pessoas vítimas dos fogos. A maior parte (18) habitavam em Nova Gales do Sul, a zona mais afetada pelos incêndios até ao momento. As outras pessoas morreram em Victoria e Austrália do Sul. Duas pessoas estão ainda desaparecidas.

De acordo com os últimos dados, 2.700 bombeiros estão a combater as chamas – três já perderam a vida - e cerca de 3.000 militares na reserva foram chamados a colaborar.

Em dezembro, o fumo na cidade de Sydney era tão intenso que todas as atividades ao ar livre foram proibidas. A qualidade do ar, medida através de um índice - Air Quality Index -, classifica a situação de perigo a partir do nível 200. No início de dezembro, a poluição do ar era tanta que o índice subiu para 2.214, 11 vezes superior ao primeiro grau de perigo.

No total, a nível de área, já arderam quase seis milhões de hectares, o equivalente a quase 60 mil km2, duas vezes a área total da Bélgica. No estado de Nova Gales do Sul, mais de 1.300 casas foram destruídas.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou um fundo de mais de mil milhões de euros para ajudar as comunidades a recuperarem dos estragos deixados pelos incêndios e ainda que cada bombeiro voluntário que combata os fogos durante mais de 10 dias irá receber 4.200 dólares (cerca de 3.760 euros).