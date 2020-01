A cronologia de um Brexit anunciado

Depois de terminar novas negociações sobre o relacionamento do Reino Unido com a União Europeia, David Cameron anuncia que o referendo prometido será feito a 23 de junho de 2016 .

Dando um salto rápido no tempo, os conservadores ganham as eleições e Ed Miliband deixa a liderança do Partido Trabalhista.

Faz-se o referendo e 52% dos votantes revela-se a favor da saída do Reino Unido. David Cameron apresenta a sua demissão do cargo de primeiro-ministro .

2 de outubro de 2016: Theresa May anuncia a data do Brexit

Theresa May torna-se a nova primeira-ministra do Reino Unido e promete liderar um governo de "uma nação" que funciona para todos, não apenas para os "poucos privilegiados".

Os deputados conservadores, descontentes com o desempenho da primeira-ministra, lançam uma moção de censura a Theresa May, como líder do partido. May ganha por 200 a 117.

Theresa May concorda com o texto do acordo de saída, mas o documento não é bem-recebido no Reino Unido.

Um dia depois da demissão do secretário da Brexit, David Davis, o ministro das Relações Exteriores Boris Johnson também abandona o cargo. As duas saídas estão relacionadas com o o "plano Cheqeurs" de Theresa May para deixar a UE.

A primeira-ministra Theresa May convoca inesperadamente uma eleição geral para junho. As sondagens preveem uma vitoria fácil do Partido Conservador.

21 de maio de 2019: Nova derrota de May no Parlamento

A falta de acordo entre os parlamentares de Westminster e as intrigas internas do partido conservador impossibilitam uma aprovação do acordo de saída . May pede mais tempo aos membros da União Europeia. A primeira-ministra britânica viaja para Berlim e Paris para convencer Merkel e Macron. No fim dos encontros, a União Europeia adia pela segunda vez, o Brexit. Desta vez até 31 de outubro deste ano.

A primeira-ministra volta de uma reunião em Estrasburgo com a notícia de que foram feitas algumas "mudanças legais" na proposta para o Brexit. A alteração mais significativa centra-se na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda .

Depois de uma reunião de topo de dois dias no Egito, Theresa May disse que sentiu uma "determinação real" dos líderes da UE em encontrar uma "maneira suave e ordeira [de sair] com um acordo".

24-25 de fevereiro de 2019: Theresa May fala com os líderes da UE na cimeira de Sharm-el Sheikh

Theresa May enfrenta nova moção de censura, desta vez no Parlamento, já depois de os deputados terem rejeitado o acordo para o Brexit alcançado pela primeira-ministra. May vence novamente - desta vez entre 325 e 306.

16 de janeiro de 2019: Primeiro chumbo do acordo, mas Theresa May vence outra moção de censura

7 junho de 2019: Theresa May deixa liderança do Partido Conservador

Theresa May renuncia ao cargo de líder do Partido Conservador, admitindo ter falhado no processo de negociação do Brexit com o Parlamento britânico e com Bruxelas, abrindo caminho a eleições no seu partido.

24 julho de junho: Boris Johnson é o novo primeiro-ministro

Boris Johnson toma posse como primeiro-ministro, após ter vencido as eleições internas no Partido Conservador, e deixa claro que o Reino Unido sairá da União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo.

27 agosto de 2019: Oposição procura forma de travar um "no-deal"

Líderes de partidos de oposição a Boris Johnson reúnem para discutir formas de travar o cenário de Boris Johnson propor uma saída da União Europeia sem acordo.

3 de setembro de 2019: Deputados britânicos regressam ao parlamento

Os membros da Câmara dos Comuns do Reino Unido regressam do intervalo de férias parlamentares de verão.

10 de setembro de 2019: Parlamento é suspenso

Início da suspensão do Parlamento, pedido por Boris Johnson e aceite pela Rainha.

14 de outubro de 2019: Fim da suspensão do Parlamento

Discurso da Rainha ao Parlamento britânico, com o fim da suspensão dos trabalhos da Câmara.

15 de outubro de 2019: UE discute o Brexit

Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros da União Europeia reúnem-se no Luxemburgo, para discutir o Brexit.

17 e 18 de outubro de 2019: Reunião do primeiro-ministro britânico com os seus congéneres europeus

Líderes de Governo dos países da União Europeia reúnem com Boris Johnson, para tratar dos termos da saída do Reino Unido.

19 de outubro de 2019: Johnson pede novo adiamento

Câmara dos Comuns reuniu-se para debater e votar o acordo para o Brexit que Boris Johnson, negociou com Bruxelas. Johnson pede à União Europeia uma extensão do prazo de saída até 31 de janeiro de 2020.