BMW X7 M50d – A besta alemã

Em tempos, uma marca automóvel alemã desafiava os clientes a pensar pequeno. Think Small. A BMW pede com este modelo exatamente o contrário: Pense em grande. Já está? Então tudo o que imaginou em quatro rodas, pode ser sintetizado neste BMW X7. Exterior

É impossível não dar de caras com o duplo rim gigantesco que compõe a enorme grelha. Isto bastava para sintetizar a linha “bruta” deste X7. As jantes de 22 polegadas dão nova dimensão à palavra grande, e podemos desde logo imaginar um dos rappers da moda a dançar à volta do carro. Eu, com 1,70 metros tenho ambições mais modestas e dou-me por satisfeito se não tiver de pular para entrar ou sair do carro. Ainda no que toca à estética, são muito bem conseguidos os faróis dianteiros, neste caso, com a opção Laserlight, opção que custa… 1.260 euros. A lateral não tem nada de muito inovador, mas ostenta a imponência do modelo, com o vidro lateral traseiro a ser mais do que ornamental, útil para quem utilizar a terceira e última fila de bancos. A traseira ostenta as linhas de família BMW, onde se destacam duas belíssimas saídas de escape. Interior

Sumptuoso, espaçoso, confortável. Podíamos resumir a experiência por aqui, mas podemos falar também do tablier de grandes dimensões, dos frisos de madeira, da consola central com um generoso espaço de arrumos à frente do botão que controla as funções do ecrã central de boas dimensões. Mas este não é um automóvel comum. A versão testada tem seis lugares, mas há uma com sete. Aos dois lugares à frente, somam-se outros dois na fila central. Separados, duas poltronas, reclináveis, com múltiplos ajustes. A fazer inveja a alguns bancos de avião, de primeira classe. Os ajustes podem fazer recuar estas poltronas, para um ponto remoto muito perto da bagageira, ou para cima dos dois últimos lugares que, obviamente, são rebatíveis. A bagageira em posição dita normal com os seis lugares montados tem uma capacidade superior a 325 litros, o que já seria muito respeitável. Mas se a última fila for rebatida, o espaço disponível é ampliado para 750 litros. Até nisto, o X7 é em grande. Motor