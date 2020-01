Spurs travam a melhor equipa da NBA

Os Milwaukee Bucks perderam, pela primeira vez esta temporada, frente a uma equipa com "score" negativo. Os San Antonio Spurs - 15 vitória e 20 derrotas - receberam os líderes da Conferência Este, e melhor equipa da NBA, e ganharam, por claros 126-104.

Com uma percentagem de lançamentos acima dos 50%, a equipa de Greg Popovich contou com alguns jogadores, particularmente, eficazes. DeMar DeRozan foi o melhor marcador, com 25 pontos. Fez 18 lançamentos e encestou 14. Patty Mills chegou aos 21 pontos, com uma percentagem de 60% nos lançamentos de campo.

Do lado dos Bucks, Ginnais Antetokounmpo fez duplo-duplo: 24 pontos, 12 ressaltos e, ainda, juntou oito assistências.

Os Spurs colocaram um ponto final na série de cinco vitórias consecutivas dos Bucks, que continuam a ser a melhor equipa da NBA, com 32 vitórias e seis derrotas. San Antonio está na 8.ª posição da Conferência Oeste.