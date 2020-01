Gastão Elias venceu o primeiro jogo do ano. O tenista português, 447 do "ranking" mundial, venceu Daniel Hidalgo (371), na 1.ª ronda do Challenger de Ann Arbor, no Michigan, nos Estados Unidos.

Elias perdeu o primeiro set, por 6-2, mas deu a volta ao resultado, ao vencer os sets seguintes, por 7-5 e 6-3, depois de 2h44m em "court".

Na 2.ª ronda, o português vai defrontar o principal favorito à vitória, o norte-americano Bjorn Fratangelo, 202 do "ranking".