Três tipos de ataques

Os três jornais desportivos lançam olhares diferentes para a atualidade nas manchetes. O "Record" aponta para o ataque do Benfica ao mercado. "O Jogo" à forma como o Porto ataca os clássicos. "A Bola" recupera o ataque a Alcochete.

"Bruno Guimarães é para já", garante o "Record". Águias tentam garantir brasileiro, nem que seja com um pré-acordo. Contratação será confirmada após saídas de Gedson, Fejsa ou Samaris. Koch, central alemão do Firburgo, negociado para o verão. Ajax quer Vlachodimos.

"O Jogo" faz as contas e concluir que o "FC Porto é rei dos clássicos". Dragões são os únicos com mais vitórias do que derrotas nos jogos entre os grandes do Século XXI. Tendência acentuou-se com a chegada de Sérgio Conceição.

"Vamos matar-vos", lê-se na manchete do jornal "A Bola". Rui Patrício recorda em tribunal a frase que mais o marcou no ataque a Alcochete, em maio de 2018. No mesmo jornal, nota para a paciência de Acuña. Há um ano que espera aumento.

Os três desortivos destacam, ainda, que Weigl está a preparar-se para a estreia pelo Benfica e a dupla de centrais que o Porto vai apresentar frente ao Moreirense. Marcano está castigado, Pepe está lesionado. Avançam Diogo Leite e Mbemba.

"O Jogo" revela que a renovação de contrato do Vitória de Guimarães com Ivo Vieira está congelada.