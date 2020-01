Os treinadores da I Liga elegeram Pizzi como o melhor médio do mês de dezembro. O jogador do Benfica reuniu 37,5% dos votos e bateu a concorrência do seu companheiro de equipa Chiquinho, com 15,97%, e de Bruno Fernandes, do Sporting, com 12,5%.

Durante o mês de dezembro, Pizzi marcou dois golos e fez duas assistências, contribuindo de forma decisiva para o registo 100% vitorioso do Benfica.